Стадион в Испании устроил стоячие овации футболисту сборной Украины, скандируя его фамилию. Видео

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков стал главным героем 12-го тура Ла Лиги . 27-летний футболист сборной Украины отличился в игре против "Алавеса", забив свой первый гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и уже на 16-й минуте открыл счет, замкнув навес Брайана Хиля точным ударом головой.

После этого городской стадион "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне взорвался аплодисментами: болельщики скандировали фамилию украинца, радуясь вместе с ним.

В свою очередь Виктор, который является давним поклонником фильма "Звездные войны" взял в руки "световой меч".

Этот гол стал единственным в поединке. В конце встречи Кристиан Стуани мог удвоить преимущество, но его мяч отменили из-за офсайда.

За свои действия от авторитетного статистического портала Sofascore Виктор получил высокую оценку 8.2 балла. Цыганков провел на поле 85 минут, отметился тремя ключевыми передачами, одной успешной попыткой дриблинга и 90% точности пасов (35 из 39).

После этой победы "Жирона" набрала 10 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет в воскресенье, 23 октября, против "Бетиса".

Ранее Цыганков в Ла Лиге забивал лишь в марте. Тогда украинский футболист отличился во встрече 26-го тура против "Сельты", открыв счет на 21-й минуте.

Напомним, что Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года. С того времени забил 14 голов за 91 матч во всех турниров. Также сделал 19 ассистов.

