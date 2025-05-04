Спас в ключевой момент! Голкипер сборной Украины отбил пенальти и принес победу 'Бенфике'. Видео

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал одним из главных героев матча 32-го тура чемпионата Португалии против "Эшторила". 23-летний вратарь сборной Украины отбил пенальти, позволив сохранить победный результат для своей команды (2:1).

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При счете 2:0 в пользу "Бенфики" защитники сбили нападающего "Эшторила" в своей штрафной. Выполнять 11-метровый удар взялся марокканец Янис Беграуи, однако Анатолий угадал направление и отбил мяч. Со второй попытки "выстрел" приняла на себя перекладина.

Стоит отметить, что за свою игру Анатолий получил не очень высокую оценку – 7.0. Согласно статистике, Трубин в поединке совершил всего один сэйв, оба раза вступив в игру при ударах из штрафной площади.

По статистике ожидаемых голов (xG) украинец предотвратил меньше, чем должен был (–0,20): он мог сыграть надёжнее в одном из эпизодов.

Вратарь не совершал выбиваний кулаками и не зафиксировал ни одной верховой подачи. При этом единственный выход за пределы ворот оказался удачным. Что касается игры ногами, Трубин отдал 15 точных передач из 26 (58%), а из 20 длинных передач точными оказались лишь 9.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Трубин провёл выдающийся матч в 30-м туре чемпионата Португалии, отбив все удары по воротам и помог своему клубу на выезде обыграть "Гимарайнш" со счётом 3:0. Победа стала для лиссабонцев уже 23-й в текущем сезоне, а сам украинец повторил свой личный рекорд по количеству сейвов за игру в Примейре.

После этой победы "орлы" остались на первом месте в таблице, уступая "Спортингу" 3 очка.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа 2023-го. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того момента сыграл в 93 играх во всех турнирах, пропустив 93 гола. В 36 встречах отстоял на ноль.

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