'Совсем перестали себя уважать'. Фетисов заявил, что ему 'противно', что делают с россиянами и получил ответку в сети

Бывший хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов вновь оказался в центре скандала после своих высказываний о положении российских спортсменов. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что ему "противно" видеть выступления без флага и гимна, а также проходы на награждение "в какой-то черной форме".

По словам Фетисова, отказ от символики унижает национальное достоинство.

"Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно. А те, кто решил уехать и всех обманул, – давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?" – цитирует 67-летнего парламентария Р-спорт.

Однако в сети реакция оказалась куда менее благосклонной. Многие напомнили самому Фетисову его прошлое – громкий скандал с переходом в НХЛ и игру под гимн США.

"Терпи, Слава, и не выделывайся. Чтобы нести эту чушь, тебе хорошо платят и дают привилегии. Но когда тебе было нужно подзаработать, ты легко продал свою родину за пару долларов и устроил скандал в прессе. Так что просто закрой свой рот, гражданин Фетисов — он же флюгер!", – написал пользователь.

"5 октября 1989 года. Первый матч Фетисова в НХЛ. Играет гимн США. Прошло почти 36 лет. Из них шесть лет российские спортсмены выступали без флага и гимна. Но господин депутат оскорбился именно сейчас. Лицемер", — напомнил читатель.

"Штаты же главные враги!? Тогда вези дочку сюда, пусть на благо России работает. А то сначала в Штаты сбежал, когда платили, теперь вернулся и строишь из себя патриота. Тоже за деньги, кстати", — язвительно отметил болельщик.

Не обошлось и без намеков на "патриотизм по заказу". "А те, кто решил уехать и всех обманул, – это он про себя сказал? Неожиданно", — высмеял комментатор.

"Вы сами в свое время и флаг, и родину забыли, побежав из "изоляции" в НХЛ. Что же теперь ребят костерите?", — заметил юзер.

А один из подписчиков подвел итог короткой фразой: "Чья бы корова мычала…".

