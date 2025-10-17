'Слышать это не хочу': футболист УПЛ ответил на вопрос о вызове в сборную Украины

Защитник харьковского "Металлиста-1925" Илья Крупский признался, что ему надоели разговоры вокруг возможного приглашения в сборную Украины. 21-летний футболист, который играет на проблемном у "сине-желтых" правом фланге обороны, отметил, что личных контактов с наставником национальной команды Сергея Реброва у него не было.

Об этом Крупский заявил в интервью YouTube-каналу Украинской Премьер-лиги. Уроженец Винницы, который является безоговорочным игроком основы своего клуба, подчеркнул, что своей игрой должен доказать готовность защищать цвета главной сборной страны.

"Контактов с Сергеем Ребровым не было, но Унаи Мельгоса (тренер молодежной сборной – ред.) постоянно с ним общается. И мне говорит – о тебе спрашивают. Я ему сказал, что, если честно, я даже слышать это уже не хочу. Если придет время, во мне будут на 100% уверены и не будет сомнений, то меня вызовут в сборную Украины. Я сам должен доказать своими действиями на поле и тогда не оставить вопросов, чтобы меня вызвали. Нужно заходить в сборную и бороться за свое место", – сказал Крупский.

Отметим, что Илья является участником Олимпийских игр 2024 года, где он сыграл все три матча Украины на турнире, и одним из лидеров молодежной сборной, в составе которой провел 12 матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров столкнулся с беспрецедентной ситуацией в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

