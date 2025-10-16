УкраїнськаУКР
Следующим соперником Усика может стать россиянин. Все подробности

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
78
Очередной претендент на титул WBA в супертяжелом весе определится 12 декабря. Болгарский боксер Кубрат Пулев (32-3, 14 KO) встретится на ринге с россиянином Муратом Гассиевым (32-2, 25 KO), который будет выступать под флагом Армении.

Изначально Всемирная боксерская ассоциация санкционировала бой Пулева с непобежденным британцем Мозесом Итаумой, но сам болгарин заявил, что подписал контракт на поединок с Гассиевым.

Победитель встречи получит статус обязательного претендента на пояс WBA, которым на данный момент владеет украинец Александр Усик.

Стоит отметить, что Усик уже встречался с Гассиевым в июле 2018 года и выиграл единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Последний поединок Пулева состоялся в декабре прошлого года, когда он одержал победу над немецким сирийцем Махмудом Чарром по итогам 12 раундов.

Если Усик решит отказаться от боя с победителем пары Гассиев — Пулев, ему придется оставить свой титул вакантным.

В марте прошлого года знаменитый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 КО) проиграл Пулеву и не смог завоевать вакантный титул WBA International. Бой в Софии завершился единогласным решением судей 111:117, 111:117, 111:117.

