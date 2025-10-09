Скандал дня. Чемпионка мира отстранена от соревнований за кражу в аэропорту

Знаменитые итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были отстранены на 90 дней после инцидента с кражей в аэропорту Сингапура, сообщает Reuters со ссылкой на Итальянскую федерацию плавания (FIN). Отмечается, что наказание было назначено с учетом признания ответственности обеими спортсменками и их сотрудничества с органами.

Отстранение запрещает обеим спортсменкам участвовать в чемпионате Европы на короткой воде, который запланирован на 2–7 декабря в Люблине, Польша.

20-летняя Пилато является чемпионкой мира (Будапешт-2022) и рекордсменкой мира на дистанции 50 метров брассом среди женщин. Кроме того в активе пловчихи победы на чемпионатах Европы 2021 и 2022 годов.

По данным итальянских СМИ, инцидент с кражей произошел в конце августа во время пересадки в Сингапуре, когда спортсменки возвращались с отдыха на Бали.

22-летняя Тарантино, якобы украла несколько флаконов с эфирным маслом в магазине duty-free и спрятала их в сумку Пилато, что было зафиксировано камерами наблюдения.

Обе спортсменки были кратковременно задержаны местными властями, но затем освобождены при содействии итальянских дипломатических представителей.

После того как инцидент стал общественным, Пилато написала в Instagram, что она была невольно и косвенно "вовлечена в неприятный инцидент, разбирательство по которому проводили власти аэропорта Сингапура".

Она подчеркнула, что никогда не намеревалась вести себя неподобающим образом, и добавила, что глубоко ценит "ценности спорта, честной игры и личной честности".

"Однако этот опыт научил меня важным урокам о благоразумии, личной ответственности и ценности окружающих меня людей", — добавила Пилато.

Тарантино публичных комментариев не давала.

