Ситуацию с российской жертвой Усика описали словами 'тупо, абсолютно нелепо и пустая трата времени'

Промоутер Фрэнк Уоррен резко прошелся по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за решения допустить бой Кубрата Пулева против россиянина Мурата Гассиева вместо обязательной защиты против перспективного британца Мозеса Итаума. Гассиев ранее был уничтожен Александром Усиком в финале WBSS и теперь снова получает шанс, который в команде соперника назвали абсурдным.

Уоррен заявил, что Международная ассоциация бокса подвела сторону Итаума, сделав ход, который он считает бессмысленным. По его словам, объявление боя Пулев – Гассиев мешает вести переговоры и полностью ставит в тупик участников процесса.

Промоутер возмутился решением WBA и заявил, что федерация фактически лишила Итауму справедливой очереди на титульный бой. По его словам, логично было бы дождаться поединка и определить соперника для победителя, а не объявлять другой матч заранее. Он подчеркнул, что теперь невозможно вести переговоры с Пулевым, который уже получил следующий бой.

"Это настолько тупо, абсолютно нелепо и просто пустая трата времени", – цитирует Уоррена Youtube-канал BoxNation.

Он также отметил, что решение выглядит как "сумасшествие" и команда Итаумы сейчас рассматривает дальнейшие действия.

У Итаумы пообещали объявить свой следующий шаг на следующей неделе и не исключает более жестких действий в отношении WBA.

