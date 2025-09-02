'Шахтер' продал лидера команды в Англию за 40 млн евро

22-летний бразильский футболист Кевин покинул донецкий "Шахтер" и подписал контракт с английским "Фулхэмом" перед закрытием летнего трансферного окна. Атакующий полузащитник поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до июня 2030 года.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба, который не стал раскрывать сумму трансфера. Однако инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, обнародовал финансовые детали перехода молодого бразильца.

По данным журналиста, "коттеджеры" заплатили "Шахтеру" 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Кевин уже успел забить пять мячей и отдать две результативные передачи в матчах Лиги Европы и чемпионате Украины. Всего же в составе донецкой команды бразильский футболист отыграл 57 поединков, записав на свой счет 17 мячей и 10 ассистов.

Для "горняков" эта продажа стала самой дорогой с января 2023 года, когда донецкий клуб продал в "Челси" Михаила Мудрика за 70+30 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтёр" продал полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в "Бенфику" за €27 млн.

