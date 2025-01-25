Сенсационный трансфер! 'Динамо' продало голкипера сборной Украины – СМИ

Основной вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан переходит в саудовский клуб "Аль-Шабаб", сообщает бывший журналист Игорь Бурбас. По его словам, стороны долго обсуждали условия сделки, но в итоге согласовали все детали. С учетом бонусов сумма трансфера составит около 3 миллионов евро.

Видео дня

Ранее сообщалось, что сделка может сорваться из-за финансовых трудностей "Аль-Шабаба", но клуб сумел решить этот вопрос. Ожидается, что официальное подтверждение трансфера появится в ближайшее время.

В текущем сезоне 30-летний Бущан провел 27 матчей, пропустив 30 голов. В 9 играх отстоял на "ноль". Всего за "Динамо" с 2011 года Георгий сыграл в 201 поединке, пропустив 185 мячей. 80 игр завершил "всухую".

Георгий Бущан родился в Одессе и начал футбольную карьеру в академии местного "Черноморца", а затем перешел в систему киевского "Динамо".

В основной состав команды он впервые попал в 2011 году, но долго оставался в резерве, дебютировав за первую команду лишь в 2017 году. Постепенно Бущан закрепился в основе, став ключевым голкипером "Динамо" с сезона 2019/20.

На международной арене Георгий дебютировал за сборную Украины в 2020 году. Он играл важную роль в успехах команды на Евро-2020, где помог Украине дойти до четвертьфинала, отметившись эффектными сейвами и отбитым пенальти. Несмотря на трудное начало в сборной, Бущан стал одним из лидеров команды.

За свою карьеру Бущан выиграл чемпионат Украины (2020/21), дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды – Суперкубка. Также он запомнился яркими выступлениями в еврокубках, включая отраженный пенальти в матче против "Фенербахче" в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!