'Секретами не делится': украинский легкоатлет рассказал об отношениях с Магучих

Украинский метатель копья Артур Фельфнер признался, что ему помогают совместные тренировки с олимпийской чемпионкой Ярославой Магучих. 20-летний легкоатлет отметил, что особенно интересуется тем, как прыгунья в высоту как психологически настраивается перед стартами и справляется с эмоциями.

Видео дня

Об этом Фельфнер заявил в интервью "Суспильному Спорт". Участник Олимпиады-2024 добавил, что Магучих старается держать в секрете свои фишки, которые помогают ей не только добиваться побед на соревнованиях, но и бить исторические рекорды.

"Секретами успеха не делится, но я у нее очень часто спрашиваю. Был с ней на старте Бриллиантовой лиги в Париже, когда она побила мировой рекорд. Конечно, мне интересно, я спрашиваю: "Как ты себя настраиваешь? Откуда у тебя мотивация прыгать, когда ты уже мировая рекордсменка?" Она рассказывает, и это тоже дает мне подобный опыт. Я уже понимаю, как она с этим справляется, и беру что-то себе из этого", – сказал Фельфнер.

Отметим, что Магучих выиграла первый после Олимпиады-2024 этап Бриллиантовой лиги. Фельфнер на этом турнире занял четвертое место, установив национальный рекорд.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вышла на протест в центре Киева, выразив поддержку защитникам Украины в противостоянии с российской агрессией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!