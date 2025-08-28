Сборную Украины по художественной гимнастике обвинили в краже 'золота' чемпионата мира. Все подробности

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "золото" чемпионата мира в Рио-де-Жанейро, одержав победу в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами. Для команды в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Переметы это второй в истории титул был добыт в День Независимости Украины.

Однако триумф украинок вызвал бурю негодования у фанатов из Бразилии, которая стала второй, проиграв 0.100 балла. Сразу после объявления результатов соцсети заполнили обвинения от местных болельщиков, которые сочли решение судей несправедливым. Соцсети заполнили сотни гневных комментариев, в которых звучали слова о "воровстве" и "позоре судейства".

Один из юзеров написал: "Бразилия может инвестировать миллионы в спорт, наши девушки могут показывать высший уровень гимнастики, но они не из Европы. FIG всегда занижает Латинскую Америку. Украина уронила предмет и не получила штрафа. „Золото" было бразильским, „серебро" — китайским". Другой добавил: "Все видели ошибки Украины, даже сами гимнастки не верили в свои оценки. Это „золото" принадлежит Бразилии".

Звучали и другие упрёки: "Европа всегда ворует у нас", "Федерация дала Украине награду только потому, что у них был праздник независимости", "Никогда не позволят, чтобы южноамериканская команда выиграла мировой турнир". Один из болельщиков даже заявил: "Мы сделали расчёт по критериям сложности, артистизма и исполнения — у Бразилии сумма выше, чем у Украины. Но всё равно „золото" отдали не нам".

Тем не менее в дискуссии нашлись и те, кто призвал не искать "заговора", а смотреть объективно. "Пересмотрите внимательно — у Бразилии были ошибки в рисках, а у Украины не было потерь предмета. Да, были небольшие недочёты в артистизме, но они не повлияли на композицию", — написал один из пользователей.

Украинская команда пока никак не реагировала на шквал нападок.

