Сборная России по футболу вряд ли будет участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Мексика и Канада. Представителей страны-агрессора не восстановят в международных соревнованиях до декабря, когда состоится жеребьевка квалификационного турнира.

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Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он поделился своими фантазиями о том, что команды из РФ могут допустить к турнирам ФИФА и УЕФА в будущем году.

"Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами: вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время – если не в этом году, то в следующем – определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА. Сложно делать какую-то оценку возможного допуска в декабре в процентах, но, конечно, вероятность ниже 50%. Однако это и не 1%", – сказал Дюков.

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