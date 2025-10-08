Сборная Украины по футболу проиграла Испании и вылетела с чемпионата мира U-20. Видео

Сборная Украины завершила выступление на молодёжном чемпионате мира, со счетом 0:1 уступив Испании в матче 1/8 финала. Единственный мяч в этой встрече был забит в первом тайме: после ошибки при создании искусственного офсайда украинская защита позволила Гарсии пробить мимо голкипера.

Видео дня

С самого начала встречи испанцы захватили инициативу, активно прессинговали и не давали "сине-жёлтым" разыгрывать мяч на своей половине. Команда Михайличенко действовала преимущественно вторым номером, а когда появлялась малейшая возможность для контратаки, украинцы резко ускорялись и старались обострять ситуацию у ворот соперника.

Однако левый фланг обороны испытывал серьёзные трудности, а глубокое расположение вингеров не позволяло команде уверенно выходить из-под давления.

После пропущенного гола украинцы постепенно выровняли игру. Испания, забив, немного отошла назад, и "сине-жёлтые" получили больше пространства. Несколько рывков Матвея Пономаренко заставили испанцев фолить и арбитр не раз доставал жёлтые карточки.

Во второй половине встречи футболисты из Украины пытались наладить комбинационную игру, но короткие розыгрыши приводили к потерям. Испанцы действовали грамотно и хладнокровно, контролируя темп и "засушивая" игру до финального свистка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!