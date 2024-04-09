Сборная Украины по биатлону исключила из состава чемпиона Европы и олимпийскую чемпионку

Президиум Федерации биатлона Украины назвал состав сборной Украины, который будет готовиться к сезону 2024/25. В списке отсутствуют чемпион Европы Артем Прима и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Билосюк (Пидгрушная). Также не попала в состав Дарья Блашко.

Главным тренером мужской команды будет Надежда Белова, заменившая на этом посту Юрая Санитру. Женскую сборную продолжит тренировать Николай Зоц.

Всего в ростере "желто-синих" 24 биатлониста: 11 мужчин и 13 женщин.

Полностью состав сборной Украины по биатлону на подготовку к сезону 2024/25 выглядит следующим образом:

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Городная, Любовь Кипяченкова, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ирина Петренко, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Городная, Любовь Кипяченкова, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ирина Петренко, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Борковский, Степан Кинаш, Сергей Супрун

Как сообщал OBOZ.UA, полностью сотрудничество с Санитрой не разрывают из-за Дмитрия Пидручного. Глава ФБУ подтвердил, что словенец останется личным тренером лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного.

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