Сборная Украины по биатлону исключила из состава чемпиона Европы и олимпийскую чемпионку
Президиум Федерации биатлона Украины назвал состав сборной Украины, который будет готовиться к сезону 2024/25. В списке отсутствуют чемпион Европы Артем Прима и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Билосюк (Пидгрушная). Также не попала в состав Дарья Блашко.
Главным тренером мужской команды будет Надежда Белова, заменившая на этом посту Юрая Санитру. Женскую сборную продолжит тренировать Николай Зоц.
Всего в ростере "желто-синих" 24 биатлониста: 11 мужчин и 13 женщин.
Полностью состав сборной Украины по биатлону на подготовку к сезону 2024/25 выглядит следующим образом:
- Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Городная, Любовь Кипяченкова, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ирина Петренко, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Борковский, Степан Кинаш, Сергей Супрун
Как сообщал OBOZ.UA, полностью сотрудничество с Санитрой не разрывают из-за Дмитрия Пидручного. Глава ФБУ подтвердил, что словенец останется личным тренером лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!