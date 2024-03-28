Уволен главный тренер сборной Украины по биатлону
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра покидает свой пост, сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на свои источнике. СМИ утверждает, что одна из причин решения о прекращении сотрудничества состоит в неудовлетворении некоторых биатлонистов работой со словацким тренером. Кто будет новым тренером мужской сборной Украины – пока неизвестно.
"Суспильне.Спорт" обращалось за комментарием к Юрию Санитре, однако тренер отказался от общения. На момент публикации этой новости официального ответа от руководства Федерации биатлона Украины нет.
Юрай Санитра возглавил мужскую сборную Украины в 2016 году, с тех пор был старшим тренером команды "А". Один сезон он возглавлял и женскую команду, а последний год был главным тренером всего мужского биатлона Украины.
После завершения сезона 2023/24 на Кубке мира мужская сборная Украины потеряла одну квоту на следующий соревновательный год, финишировав вне топ-10 в зачете Кубка наций.
По итогам сезона 2022/23, когда Санитра стал отвечать за все мужские команды Украины, работу с тренером планировали до завершения олимпийского цикла Игр-2026.
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