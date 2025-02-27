Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила абсурдное мнение о том, что норвежские лыжники всячески саботируют возвращение в международные турнира Александра Большунова. Депутатка Государственной думы объяснила это, используя традиционные нарративы кремлевской пропаганды о страхе соперничества с россиянами.

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Об этом Журова заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывшая конькобежка и приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что Большунову очень не хватает международных стартов, а норвежцы якобы останутся без побед в случае допуска лыжника из РФ.

"Большунов привык соревноваться с сильнейшими в мире. И это нормально, что в отсутствие международных стартов мотивация снижается, когда ты лишаешься высокого сопротивления, конкуренции на соревнованиях. Но Саша по-прежнему голоден до побед, он хочет вернуться и снова показать, кто тут самый сильный в мире. А норвежские лыжники опасаются Большунова, поэтому они хотят продержать его максимально долго в России без международных соревнований и оставить без Олимпиады. Норвежцы точно следят за Большуновым", – сказала Журова.

Ранее олимпийская чемпионка Йоанна Сундлинг выразила недовольство тренировками российских лыжников в Италии и участием Александра Большунова в марафоне Moonlight Classic.

Напомним, россиянин выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022 в лыжных гонках, был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Кубка мира по лыжным гонкам выступили против возвращения российских спортсменов в турнир.

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