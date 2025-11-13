УкраїнськаУКР
Говорят, что нет шансов. За счет чего Украина может обыграть Францию в отборе ЧМ-2026 по футболу

Артём Россинский
Сегодня сборная Украины по футболу начинает решающий этап отбора на Чемпионат мира в США. Нас ждет главный экзамен группы и, будем честными, определяющий поединок. Именно от результата игры с Францией зависит, будут ли желто-синие чувствовать себя свободно в последнем туре. Но можем ли мы надеяться хотя бы на ничью после поражения 2 месяца назад? В ситуации разбирался OBOZ.UA.

Украина может быть на ЧМ-26. Но надо сверхусилия

Второе место таблицы прямо сейчас - будто наше требование завершить соревнования. Футбольная Украина еще сохраняет шансы попасть на Чемпионат мира, однако нужны сверхусилия и 4 очка. Большая конкуренция, вопросы к самим себе и невозможность ошибок - все это влияет на потенциал. Здесь еще нужна и психологическая устойчивость, потому что именно сегодня в Париже будет безумное давление, пожалуй, еще сильнее, чем в 2013-м. К слову, сверхусилия требуют и Соединенные Штаты, где будет проходить будущий Мундиаль. Там нашли современную проблему - неизвестные дроны могут угрожать проведению матчей и сейчас их банально некому сбивать.

Кто будет играть? (Спойлер - заявка уже обновлена)

Нашу заявку обнародовали еще 4-го ноября. И конечно, что там уже произошли изменения. Изначально она выглядела так:

Вратари: Евгений Волынец, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Арсений Батагов;

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Алексей Гуцуляк, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Артем Довбик, Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Ребров не изменяет своему зарубежному костяку, снова позвали уже знакомых легионеров и впервые за долгое время - трех нападающих. Традиционный вызов получил и Сваток, защитник "Остина". Его приезды уже превратились в мем: пролететь полпланеты - посмотреть матчи с лучших мест на стадионе - лететь полпланеты обратно. Из украинских клубов на этот раз 3 представителя "Динамо", 5 футболистов "Шахтера", а еще - игроки "Полесья" и "Металлиста 1925".

Резервный список на этот раз тоже требует особого внимания, ведь тренерский штаб вместо 7 записал сразу 10 футболистов. Половина динамовцы (Нещерет, Вивчаренко, Тымчик, Пихаленок, Волошин), а из других клубов Таловеров, Бондаренко, Назарина Назаренко и Великан. Активировали резервный список почти сразу.

Важными выглядят вызовы Михавка и Назарины вместо травмированных Бражко и Батагова, подробнее разберем чуть дальше. А еще не будет Довбика - он также травмировался в Серии А, вместо него вызвали Волошина. Вышеупомянутое многообразие для атакующего острия растворилось еще до тренировочного сбора.

Кто сильнее?

В прошлый раз мы уступили 0:2. Не без идеи, не без абсолютной доминации со стороны французов, но результат украинцы потеряли. Тогда они выполнили 539 передач против наших 409 (точность 89% и 86%). У них было в 2 раза больше атак, в том числе и по воротам и это при 56% владения. В чем же секрет? Смелость двигаться с мячом вперед. У них втрое больше передач вперед, где всегда подстерегает Мбаппе. Мы много раз видели в этом сезоне, что форвард играет на внеземном уровне, и неважно - Лига 1, ЛЧ или сборная. Если появится возможность, будет пространство и не будет офсайда - это почти гарантированный гол от Килиана.

Лидерство Франции в таблице не четкое и не доминантное. У них 10 очков в группе, но Исландия была готова забирать свои 6, просто в определенный момент уже не могла столько бежать. Но статистически это довольно агрессивная команда: дома почти не бывают, 80% времени либо готовят атаку, либо выполняют её. Заходить так далеко помогает короткий быстрый футбол с большим количеством довольно успешных попыток обыгрыша. Чаще всего бьют, когда уже зайдут в штрафную (58%); ещё и целят под штангу, наименьший показатель ударов по центру, тогда как Украина будто умышленно лупит в голкипера. По их воротам за игру бывает в среднем 5 ударов (здесь нарастили показатель исландцы), да и то вратарь отдыхает, лишь 3 сейва за 4 игры в группе. Кстати, обе сборные имеют преимущество над прямым конкурентом из Исландии: наши сезоны, в отличие от их, в самом разгаре.

Украина по тем же параметрам выглядит так: поровну находимся на всех частях поля, а после перфоманса Малиновского, неожиданно имеем преимущество в пользу ударов издали (46%). По верховой борьбе этого отбора мы на уровне с Францией и уступаем в дисциплине (10 желтых против 5). Трубин работает не так много (2 сейва за игру), но это при условии аж 9 ударов по его владениям каждую игру. Пропускать мы любим и внутри штрафной, и из-за ее пределов. Словом, стандартные для нас матчи против других команд и хаос против Исландии, когда летело и залетало вообще всё, спутали статистические карты.

Надеемся только на Малиновского?..

Сбор национальная команда начала 10-го числа, когда игроки УПЛ собрались в Жешуве и затем перелетели в Париж. Уже там к ним присоединились и легионеры. Даже с учетом замен, большинство вызванных игроков основы в хорошей форме или забивали перед паузой сборных. Франция хочет на ЧМ, безусловно. После успеха 2018-го, эта команда ощутимо обновилась, но там есть тот же Дешам и тот же Мбаппе, которому хочется выиграть турнир вновь, но уже как лидеру. Так как же нам останавливать таких идейных игроков?

Сильные фланги - сильная сборная. В обороне и защите нам надо быть увереннее. Классно, что получил вызов Михавко. Латераль качественно показал, как может владеть пространством от одного углового флага до другого, да еще и загружать в штрафную. Конечно, Франция - не "Зриньски", но достаточно будет несколько раз сделать такой прорыв, чтобы и соперники занервничали, и свои поверили в возможность давить левым флангом. А там и Цыганков присоединится со спасительным голом для "Жироны" в прошлые выходные. В обороне же нельзя допускать преимущества, ибо Дуэ и Олисе не нуждаются в особом пространстве, им достаточно обыграть и бежать.

Неожиданно много внимания будет к Миколенко: защитник в "Эвертоне" научился бросать ауты куда-то в соседний город. Интересно, обратится ли к этому навыку Ребров? Сам Виталий говорит, что готов делать так и сегодня:

"В сборной мы об этом пока что не разговаривали. Но в современном футболе сейчас есть такая тенденция, приходится много вбрасывать мяч из-за боковой линии. В клубе у меня есть именно такая опция, я могу вбрасывать мяч в штрафную площадь. Пока без результативных действий, но стараюсь вбрасывать как можно дальше"
- Виталий Миколенко, игрок сборной Украины

И надо наконец-то бить издали! Вспомните, как этот компонент атаки проявился против исландцев и как забивали Очеретько с Калюжным. Это качество Малиновского, которое хорошо передалось другим футболистам с его голами. А еще свою важность показали удары без подготовки, ведь они фантастически точные. Конечно, при первом же таком моменте Франция перестроится, у нее много опытных футболистов для ситуативной реакции без подсказки тренера. Поэтому надо создавать пространство под это.

Когда игра и что дальше?

Матч Франция - Украина сегодня покажет MEGOGO, начало в 21:45 по Киеву. Бесплатно трансляцию можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO СПОРТ в кабеле или Т2. В Варшаву на решающий матч с Исландией наша сборная отправится уже завтра, без пауз после игры с французами. 15-го ноября на стадионе "Легии" будет пресс-конференция Реброва, а затем - открытая тренировка. Но надо понимать, что судьба путевки на ЧМ-26 преимущественно решается именно сегодня. Украина обязана выигрывать несмотря на весь скептицизм.