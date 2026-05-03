Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 попала в эфир Формулы-1, заставив оператора забыть про работу. Видео собрало 2.2 млн

Модель Ивана Кнолль оказалась в центре внимания во время квалификации Формулы-1 в Майами, попав в телевизионный эфир и вызвав бурную реакцию в боксах. 33-летняя хорватка, проживающая в Майами, привлекла внимание оператора и сотрудников команд, что быстро разошлось в сети.

Видео дня

Кнолль появилась в паддоке по ходу квалификационной сессии Гран-при Майами и случайно попала в кадр во время прямого эфира. Оператор, который должен был снимать ведущих, забыл про свою работу и полностью переключился на девушку.

После этого она прошла мимо боксов "Макларена", где один из механиков остановился и с удивлением посмотрел на происходящее. Этот эпизод также попал на видео и стал предметом обсуждения.

Ролик с ее появлением быстро распространился в социальных сетях и собрал 2,2 млн просмотров.

Позже у себя в Instagram Ивана опубликовала несколько кадров с автогонок, а также выложила небольшое селфи-видео.

Кнолль известна по матчам сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года, где получила неофициальный титул самой сексуальной болельщицы мира.

В настоящее время она живет в Майами, работает моделью и выступает в качестве диджея, регулярно появляясь на крупных спортивных событиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!