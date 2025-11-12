Россиянин проиграл астрономическую сумму, поставив на победу сборной России над Перу

Товарищеский матч между сборными России и Перу (1:1) обернулся крупным проигрышем для одного из клиентов местной букмекерской конторы. Беттор поставил 10 миллионов рублей (~$123 000) на победу команды Валерия Карпина с коэффициентом 1.60 и рассчитывал забрать 16 миллионов (~$197 000), но пропущенный на 82-й минуте дальний удар Алекса Валеры уничтожил все шансы на выигрыш.

Ставка выглядела безопасной: россияне вели после точного удара Головина и доминировали в игре, но момент расслабленности стоил дорого не только вратарю Матвею Сафонову, пропустившему мяч с трети поля, но и азартному болельщику, который лишился восьмизначной суммы.

Новость моментально разлетелась по соцсетям и форумам. Пользователи не упустили шанса превратить историю в шоу, высмеяв соотечественника:

"Будет очень весело, если чувака зовут Валерой", — пошутил один из комментаторов.

"БК передает привет человеку, который поставил 10 млн на победу сборной, и просит включить ему песню Афродиты "Валера"", — добавил другой.

"Вот почему сборная так играла!" — иронизировал еще один юзер.

Некоторые обсуждали арифметику и смысл ставки:

"Он мог выиграть не 16, а шесть миллионов — десять-то были его", — напомнил пользователь, уточнив, что реальный чистый выигрыш был бы куда скромнее.

Более циничные пользователи подытожили в духе российского интернета:

"Не на того Валеру поставил"

"Лудоман — это не мамонт, не вымрет"

Матч Россия — Перу завершился со счётом 1:1, а 10 миллионов рублей сгорели за считанные секунды после дальнего удара перуанского форварда.