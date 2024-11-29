29 ноября в Санкт-Петербурге стартовал третий выставочный теннисный турнир, с помощью которого страна-агрессорка пытается преодолеть спортивную изоляцию, приглашая за сумасшедшие деньги иностранных звезд. Главным спонсором же соревнований является крупнейшая корпорация РФ "Газпром", которая, по материалам ряда СМИ, еще и финансирует добровольческие батальоны, участвующие в войне против Украины.

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В Питере организаторы проводят командный турнир между "Львами" и "Сфинксами". И к российским теннисистам Карена Хачанова, Диане Шнайдер, Анастасии Потаповой и Михаилу Южному даже присоединились иностранные исполнители.

Конечно, никого не удивляет, что к агрессорам согласились приехать сербы Янко Типсаревич и Душан Лаевич, ведь представители этой страны считают россиян братьями. Не стало сюрпризом и наличие представителей Казахстана Юлии Путинцевой и Александра Бублика. Уже второй год едет за кровавыми деньгами "Газпрома" первая ракетка Болгарии Виктория Томова.

Уже своим в России считают 51-й номер мирового рейтинга, испанца Роберто Баутиста Агута, который уже участвовал в "Трофеях Северной Пальмиры" и четырежды играл в полуфиналах St. Petersburg Open. В этом году к нему еще присоединился соотечественник Педро Мартинес – победитель одного турнира ATP и 41 ракетка мира.

Мартинес вроде бы заменил первую ракетку Нидерландов Таллона Грикспора. Как утверждали организаторы, с ним уже были предварительные договоренности, но теннисист травмировался во время Финала Кубка Дэвиса, и врачи не рекомендовали ему играть в ближайшее время. Хотя вполне вероятно, что ему посоветовали держаться подальше от скандального сборища в Питере.

Любопытно, что имя Мартинеса, как и еще одного звездного гостя, австралийца Танаси Коккинакиса, организаторы до последнего держали в секрете. По официальной версии – из-за вопросов с оформлением визы. На самом деле, наверное, или долго уговаривали, дорисовывая лишние нули. Или боялись, что на теннисистов начнется давление. Ведь в прошлом году в последний момент от поездки в Россию отказалась лучшая теннисистка Италии Жасмин Паолини.

Что касается Коккинакиса, то в 2022 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии в паре со своим соотечественником Ником Кириосом.

Конечно печально, что представителям РФ удается заманивать на свои пропагандистские соревнования известные иностранные звезды, ведь в прошлом году директор питерского турнира Александр Медведев заявлял, что эти старты являются частью спортивной дипломатии, которая приведет к возвращению международных соревнований в страну-агрессорку.

"Я уверен, что историческая правда возобладает, мир наступит. Это будет справедливый мир, где обязательно найдется место спорта", - цитировал Медведева BTU. А также отследил, что главная организатор турнира Наталья Камельзон "ругает" посты с Путиным в соцсетях и подписана на пропутинские страницы.

Также после полномасштабного вторжения Камельзон проводила клубный чемпионат Москвы по теннису, где соревновалась команда по футболкам "Армия России" и красноречивой буквой Z.

Первая ракетка Украины Марта Костюк уже отмечала, что не понимает известных иностранных теннисистов, которые соглашаются участвовать в турнирах в РФ. Пусть и за бешеные деньги: "Россия хорошо известна своим психологическим давлением и пропагандой. Это их специализация. Люди попадают на крючок и становятся объектом манипуляций. И не только в теннисе. Поезжайте в Россию и сыграйте на турнире, где вам заплатят кучу денег ".

"Я уверена, что им просто заплатили много денег. В конце концов не все зависит только от денег. У меня просто другие убеждения, и я действительно не понимаю этих игроков. Я не знаю, почему они это сделали", – говорила Марта в комментарии для ASAP текст.

А накануне питерского старта на пресс-конференции организаторов еще и засветилась некая Вера Подгузова, которую в российских СМИ называют родственницей Путина. Она вроде бы является племянницей двоюродного брата кремлевского диктатора.

Конечно еще с 2008 года Подгузова является членом "Единой России", была муниципальным депутатом, а сейчас занимает должность вице-президента "Промсвязьбанка" (ПСБ) и параллельно стала PR-директором пропагандистского теннисного турнира. Ее банк с 2022 года действует на оккупированных территориях Украины.

Здесь кому понятно, что питерский трофей является чисто политическим продуктом и о спортивной составляющей никто в РФ даже не думает. Главное показать, что звезды тенниса готовы ехать в Россию, не смотря на все санкции, запреты и осуждение.

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