Российскую команду настигла карма после того, как она переманила пятерых украинских спортсменов

Российская киберспортивная организация SENZA прекратила деятельность спустя три недели после подписания состава с украинскими игроками. Клуб заявил о закрытии из-за потери титульного спонсора.

11 марта SENZA объявила о подписании пятерых украинских игроков по Counter-Strike 2: Микиты "str" Шашерина, Олега "n1neteenn" Бецка, Дениса "lif3" Кожушка, Артема "flee" Григоренко и Максима "MUV" Улянченка.

Позже организация сообщила о прекращении существования. Глава клуба Илья Курагин заявил: "Как вы знаете, пару дней назад мы лишились нашего титульного спонсора и, к сожалению, без него продолжать наше существование мы не можем".

Команда ранее неоднократно становилась объектом обвинений в использовании читов. В октябре прошлого года комиссия ESIC начала расследование по возможным нарушениям, включая использование запрещенной информации во время матчей, ставки на собственные игры и нарушения, связанные с аккаунтами.

На время разбирательства ESIC ввела временное отстранение состава, тренеров и персонала SENZA от участия в турнирах под своей юрисдикцией. В организации подчеркивали, что данная мера не является признанием вины и действует до завершения расследования.

Ранее Курагин заявлял, что обвинения в адрес команды "больше похожи на русофобию". В ответ чешский специалист в сфере киберспорта и спортивного маркетинга Милан Гыбл отметил: "Возможно, это как-то связано с тем, что ваша страна убила тысячи невинных мирных жителей за последние три года, но кто я такой, чтобы судить".

