Российского чемпиона унизительно избили на UFC, за 80 секунд отобрав титул. Видео

В главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 320 в Лас-Вегасе бразильский боец Алекс Перейра одержал легкую победу над российским чемпионом Магомедом Анкалаевым и отобрал у него титул в полутяжелом весе. Их реванш завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Перейра сразу пошёл в атаку, активно работал ударами и не позволял 33-летнему уроженцу Махачкалы найти дистанцию.

Один из сильных правых оверхендов потряс российского бойца, после чего он оказался на настиле. Попытка провести борьбу в ногах не дала результата — Перейра добил ударной серией сверху, и рефери остановил бой на отметке 1 минута 20 секунд.

Празднуя свой успех 38-летний бразилец показал тот же самый жест, как и после нокаута Джамала Хила в апреле 2024-го на UFC 300.

После поединка Перейра сказал: "Наш прошлый бой был для меня неудачным, но сегодня я показал всё, на что способен. Он не смог мне ничего противопоставить. Это победа моей команды и моих братьев".

Российский тренер Рамазан Исмаилов отметил, что ключевой ошибкой Анкалаева стала смена стойки, которая нарушила его привычный ритм боя: "Перейра был готов рисковать и действовать агрессивно. После смены стойки Анкалаеву стало сложнее защищаться".

Счёт боёв теперь у Перейры — 13 побед и 3 поражения, у Анкалаева — 20 побед, 2 поражения и одна ничья. Алекс Перейра стал трёхкратным чемпионом UFC, добавив титул в полутяжёлом весе к предыдущим в среднем и полусреднем.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Перейра получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $50 тыс.

