'Российские спортсмены всех бесят': украинская биатлонистка рассказала о встрече с лыжниками РФ и позиции северных стран по отношению к агрессорке

Победительница Юношеской Олимпиады и призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Дмитренко прокомментировала недопуск россиян к Кубку мира и зимним Играм-2026 в Италии. Также она отметила, что даже не сомневалась в таком решении, поскольку российские спортсмены бесят всех из-за своей наглости. И очередной раз Кристина убедилась в этом во время сборов в немецком Рамзау.

Видео дня

"Я была уверена, что именно в биатлоне даже не будет "нейтральных" спортсменов, потому что нас сильно поддерживают другие страны, спортсмены, федерации. Это реально очень круто. И я рада, что их также не допустили и в лыжных гонках, потому что мы недавно были на сборе в немецком Рамзау, и там находились российские спортсмены. Это было очень прям сложно. И ты понимаешь, что ничего не можешь сделать", – вспомнила Дмитренко.

"И они готовились там, и мы готовились. Но это были лыжники. И некоторые надевали форму их сборной, и это было, знаете, как красная тряпка для быка", – отметила биатлонистка.

По словам Кристины, россияне знали, что украинки находились там на сборах, поэтому и выбрасывали такие лошадки: "Мне кажется, они даже так могли нас провоцировать. Но хорошо, что мы с девушками воспитанные. Не то что они, понимаете? К счастью, мы уехали через два дня, и их больше не видели, потому что было очень сложно, конечно. Особенно, когда еще дома отключают свет, бомбят детский сад".

"Кстати, когда вынесли приговор, что их не допустят к Олимпиаде, у нас в Харькове в тот же день прилетело в детский сад. А многие же российские спортсмены жалуются, что вот, нас не допустили, мы так плачем, и тут – на тебе. Очень хотелось им ответить, но я понимаю, что мы выше всего этого", – подчеркнула спортсменка.

На наше уточнение, что именно страны Северной Европы заняли очень жесткую позицию в биатлоне и лыжных видах в отношении россиян, Дмитренко предположила: "Возможно из-за того, что недалеко границы с РФ. Хотя российские спортсмены – всех бесят. Они такие наглые, противные. Поэтому это не новость, что они кому-то там не нравятся и что нас будут поддерживать".

