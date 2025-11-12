'Россияне знали, что мы там, и надевали форму сборной': украинская биатлонистка рассказала о сборе с командой РФ, провокациях и подготовке к Олимпиаде

Победительница Юношеской Олимпиады по биатлону и одна из лидеров женской сборной Украины Кристина Дмитренко рассказала, как команда готовится к предстоящим зимним Играм-2026 в Италии и как они попали на один сбор с российскими лыжниками. Спортсменка подозревает, что представители страны-агрессора провоцировали их формой в цветах триколора, но украинки удержались от скандала.

В разговоре с OBOZ.UA Дмитренко также призналась, как выступать и конкурировать с родной сестрой, чувствует ли она давление из-за Олимпиады и какие особенности выступлений в Антхольце.

– Кристина, для вас это будут первые Олимпийские игры. Для вас чем-то отличалась подготовка от той, что обычно перед Кубком мира?

– Очень классно, что у нас не было именно такого акцента, мол, вот – Олимпийские игры! Нам это не нагоняли психологически. И было очень комфортно работать в межсезонье. И сейчас входить в этот сезон также комфортно. То есть нет какого-то такого мандража, ожиданий от себя, потому что это также может сбивать психологически, давить. Поэтому очень классно все переживается.

С одной стороны это даже как-то и страшно, потому что может через неделю меня как накроет (смеется). Но надеюсь, что такое состояние у меня и останется.

– Вы готовитесь вместе с сестрой, которая также уже претендует на место в сборной. Насколько вам удобно вместе и чувствуется ли дополнительная поддержка? Или даже конкуренция?

– У нас нет такой конкуренции. Если одна из нас не отберется куда-то на Кубок мира или Олимпийские игры из-за того, что другая отобралась, то это не будет какой-то такой трагедией. Я думаю, мы друг друга поддерживаем в любом случае.

У нас очень хорошие отношения. И это очень классно, когда на собрании есть такая поддержка. Я рада, что она со мной рядом.

– Не смотря на то, что Валерия – немного старше, в соревновательном плане вы все же – более опытная. Позволяете ли себе давать какие-то советы?

– Иногда что-то могу о технике сказать или что после тренировки делать. В этом плане – да, случается.

– Чувствуете, что уже поджимает?

– Да, есть иногда моменты, когда я смотрю и думаю: ну, ничего же она так.

– Ну, у нас уже есть традиция сестер в биатлоне и на пьедестале Олимпийских игр и чемпионатов мира.

– Надеюсь, что это будет классно.

– Не секрет, что есть Олимпиада, а есть весь остальной сезон. Как, например, не "забить" на тот Кубок мира? Как продержать определенный ритм все эти месяцы?

– Вообще, честно, я не понимаю. Потому что для меня это первое. Как отбегать 5 этапов, а потом еще и Олимпиада. Но там будет какое-то маленькое окошко, чтобы адаптироваться к высоте, восстановиться. Но восстановление на высоте оно уже не такое. Но это – опыт.

Думаю, если тренера увидят, что идет плохое восстановление, то один, последний этап перед Олимпиадой мы можем не стартовать. Но это будет решаться уже непосредственно на соревнованиях и в зависимости от того, какое будет состояние.

– Что можно сказать о трассе в Антхольце и о соревнованиях в Италии? Потому что многим после немецких этапов как-то тяжело на высоте в Антерсельве.

– Но я бы сказала, что наоборот. Оберхоф – он очень тяжелый. И мы как-то тяжело проходим его. А вот на высоте у нас больше шансов. Потому что это – высота, и все по-разному ее переносят. И в основном как-то более-менее выравниваемся, именно спортсмены из других стран, потому что их может так "притоптать". И мы привыкли, что нам тяжело (улыбается).

А лично для меня Италия классная. Она там очень красивая, там в основном очень хорошая погода из-за высоты, там много снега. Да, ветрено. Но в целом стрелять в штиль – это один раз на миллион, когда так получается. Потому что это биатлон. А вообще Антхольц – очень хорошее место.

– Последние сезоны, особенно в мужской команде, делался акцент на скорострельность. И вы этим отличаетесь. Что нарабатывали к олимпийскому сезону?

– Я считаю, что мы еще больше ускорили скорострельность (улыбается). Также над техникой работаем, в общем – над всеми компонентами, потому что мы во многих моментах проигрываем. Но, я надеюсь, что у нас получилось подладить, и мы будем классно выступать.

– Последние годы капитаном женской команды была Юлия Джима, но некоторые уже считают именно вас ее преемницей и будущим лидером женской сборной. Готовы "подхватить это знамя", когда придет время?

– Да, подхвачу, если надо. Но я не чувствую себя капитаном команды, потому что все же это – большая ответственность. Но если будут какие-то там вопросы или что-то надо узнать, то я этим занимаюсь.

– После 8-го и 11 места на чемпионатах мира в индивидуальных гонках, именно этот вид программы считают вашим коронным. А вы как чувствуете?

– Я вообще индивидуальную не сильно люблю, потому что это очень длинная гонка, изнуряющая – и морально, и физически. А мне нравятся контактные гонки – это преследование, масстарты, да и спринт. Мне все нравится, в основном. Когда хорошее самочувствие, то каждая гонка в удовольствие.

– Россиян и белорусов так и не допустили ни к Кубку мира, ни к Олимпийским играм. И вообще биатлонная семья кажется очень непоколебимой в этом вопросе. А что вы можете сказать о поддержке Украины – или она не становится слабее?

– Я была уверена, что именно в биатлоне даже не будет "нейтральных" спортсменов, потому что нас сильно поддерживают другие страны, спортсмены, федерации. И это реально очень круто. И я рада, что их также не допустили и в лыжных гонках, потому что мы недавно были на сборе в немецком Рамзау, и там находились российские спортсмены. Это было очень прям сложно. И ты понимаешь, что ничего не можешь сделать.

– А они там готовились?

– Да, они и готовились, и мы готовились. Но это были лыжники. И некоторые надевали форму их сборной, и это было, знаете, как красная тряпка для быка.

– Это они так специально делали? Видели вас?

– Они знали, что мы находимся там на сборах, и, мне кажется, они даже так могли нас провоцировать. Но хорошо, что мы с девушками воспитанные. Не то, что они, понимаете? И к счастью, мы уехали через два дня, и их больше не видели, потому что было очень сложно, конечно.

Особенно когда еще дома отключают свет, бомбят детский сад. Кстати, когда вынесли приговор, что их не допустят к Олимпиаде, у нас в Харькове в тот же день прилетело в детский сад. А многие же российские спортсмены жалуются, что вот, нас не допустили, мы так плачем, и тут – на тебе. И очень хотелось им ответить, но я понимаю, что мы выше всего этого.

– Мне кажется, что именно страны северной Европы, скандинавы, заняли очень жесткую позицию в биатлоне и лыжных видах в отношении россиян.

– Возможно из-за того, что недалеко границы с РФ. Хотя российские спортсмены – всех бесят. Они такие наглые, противные. Поэтому это не новость, что они кому-то там не нравятся и что нас будут поддерживать.

– А как кстати сейчас ситуация на Черниговщине, где после атаки 20 октября была очень тяжелая ситуация? Как родные?

– Был блэкаут. Подстраиваются под графики, как и все пешком. Ходим пешком на 12-й этаж, спускаемся. Но ничего страшного. Когда включали свет, то мы шли гулять или возвращались на тренировку.

– Какой из этапов Кубка мира ваш любимый и где вы чувствуете наибольшую поддержку Украины?

– Где бы мы ни были, есть поддержка наших людей. И поддержка других болельщиков. Поэтому я не могу выделить одно место. А флаги украинские вижу по трассе везде на самом деле. Ну, может, в Чехии больше. Поскольку туда приезжают туры. Ну, и просто из-за того, что там наших людей много – и переселенцев, и тех, кто просто там живет.

