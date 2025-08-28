Рекордный трансфер: 'Шахтер' продает игрока сборной Украины за 30 млн евро

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в четверг, 28 августа, проведет свой последний матч в футболке донецкого "Шахтера". 22-летний футболист сыграет о швейцарским "Серветтом" в финале квалификации Лиги конференций, после которого отправится в расположение лиссабонской "Бенфики".

Об этом информирует авторитетное издание Record. "Бенфика" заплатит за игрока 30 миллионов евро и платеж солидарности за подготовку игрока (обычно он составляет 5% от суммы трансфера – ред.). "Горняки" также будут претендовать на долю от последующей перепродажи Судакова.

Сумма в 30 млн сделает украинца самым дорогим приобретением в истории португальских "орлов". До этого рекордом лиссабонцев был трансфер нападающего сборной Турции Оркуна Кекчю, за которого в общем отдали 29,7 млн а европейской валюте.

Добавим, что в составе "Бенфики" выступает украинский вратарь Анатолий Трубин. Он блестяще начал сезон в команде, установив исторический клубный рекорд.

Георгий Судаков является воспитанником харьковского "Металлиста". Однако в 15 лет он оказался в академии "Шахтера". За донецкую команду футболист отыграл 147 матчей во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 26 результативных передач. Так же в его активе 29 игр и три мяча за сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" согласилось продать испанской "Жироне" футболиста сборной Украины за 17 миллионов евро.

