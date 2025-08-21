Вратарь сборной Украины отбил все удары в матче Лиги чемпионов и установил исторический рекорд. Видео

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал настоящим героем матча отборочного этапа Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" играла на выезде со стамбульским "Фенербахче". Наш соотечественник совершил шесть сейвов и помог португальскому гранду отстоять ничью 0:0 перед ответной встречей в Лиссабоне.

Кроме того, Трубин установил исторический рекорд "Бенфики". Он стал первым вратарем команды, который смог отстоять на ноль в первых пяти матчах сезона, информирует Playmaker на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. За игру в Стамбуле наш вратарь получил оценку 7,8 и стал лучшим футболистом противостояния.

Украинец до этого не пропускал в игре за Суперкубок Португалии со "Спортингом", поединках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Ниццы" и стартовой встрече национального чемпионата с "Эштрелой Амадорой".

Также лиссабонцы впервые с сезона 2020/21 провели пять "сухих" матчей подряд. Тогда с марта по апрель они выдали семь поединков без пропущенных мячей. Свою следующую игру "Бенфика" проведет 23 августа на выезде с аутсайдером чемпионата Португалии "Танделой".

