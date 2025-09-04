Пятикратный чемпион Уимблдона и экс-первая ракетка мира смертельно болен

Пятикратный чемпион Уимблдона Бьорн Борг сообщил о том, что у него диагностирован рак. Об этом он пишет в своей автобиографии "Hjärtslag", которая выйдет 18 сентября. По данным итальянских СМИ, речь идет о раке предстательной железы.

Книга написана совместно с его женой Патрисией и станет первой откровенной историей о жизни шведской легенды. Она выйдет не только в Швеции, но и в США, Великобритании, Испании, странах Латинской Америки и Италии.

Издательство держит проект в строжайшей тайне: экземпляры будут доступны рецензентам лишь в день выхода, а сам Борг даст минимальное количество интервью, пишет Expressen. В то же время именно итальянские площадки раскрыли, что в мемуарах теннисист впервые рассказал о болезни.

В Швеции изданием занимается Norstedts. Там подчеркивают, что это одна из самых ожидаемых автобиографий года, однако официально комментировать сообщения о диагнозе отказываются. Сам Борг и его супруга также пока не выходят на связь с прессой.

По данным медиков, рак простаты — самая распространённая форма онкологии у мужчин в Швеции: ежегодно выявляют около 10 тысяч новых случаев. Болезнь чаще всего диагностируют у мужчин старше 65 лет, а своевременное лечение значительно увеличивает шансы на долгую жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, в год назад в шведском Сунне на 77-м году жизни скончался легендарный футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон. Весной он объявил о том, что у него диагностировали неизлечимую стадию рака поджелудочной железы.

