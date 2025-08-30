Португальский гранд покупает Мудрика у 'Челси' – СМИ опубликовали сенсационную новость про трансфер украинца

Спортивный директор португальской "Бенфики" Руи Педро Браз сейчас находится в Лондоне для переговоров по Михаилу Мудрику. Такую новость накануне опубликовало ряд португальских медиа, ссылаясь на местное издание SIC Notícias, на которое подписано более 1 млн подписчиков.

Эту информацию перепостили многие англоязычные популярные ресурсы.

Стоит отметить, что первоисточник на сайте SIC Notícias найти невозможно.

В интернете высмеяли такой "трансфер". На X@souooliveirawd выложили мем-видео, где ребята хаотично "терроризируют" куклу Элмо (из "Улицы Сезам"). Авторы шутят, что так выглядит журналист SIC Notícias за секунды до анонса новости о Мудрике.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала официальную заявку лондонского "Челси" на сезон 2025/26. В ней сенсационно оказался украинский вингер Михаил Мудрик, несмотря на действующее отстранение от футбольной деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Футболист не играет с ноября 2024 года. Его последним матчем в составе "синих" стал поединок против "Арсенала" (1:1) в 11-м туре АПЛ. После этого 24-летний футболист сборной Украины больше не появлялся на поле и вскоре был временно отстранён от футбола.

19 июня стало известно, что допинг-проба "B" Мудрика также показала положительный результат. Ранее Английская футбольная ассоциация официально обвинила игрока в нарушении антидопинговых правил.

