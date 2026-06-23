Португалия со счетом 5:0 добыла разгромную победу на ЧМ-2026. Фото и видео

Сборная Португалия разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу-2026. Встреча прошла под контролем португальской команды, которая реализовала все свои моменты, забив четыре мяча. Еще один гол закатил в свои ворота узбекский вратарь Абдувахид Нематов.

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Убеки пропустили уже на 6-й минуте: Жоау Канселу отдал передачу, после которой Криштиану Роналду точно пробил в нижний угол ворот, не оставив шансов Нематову.

На 17-й минуте Нуну Мендеш увеличил преимущество прямым ударом со штрафного, закрутив мяч в левый угол.

На 29-й минуте азиаты сумели забить, однако после проверки VAR гол был отменен из-за фола в атаке. До перерыва Роналду оформил дубль: на 39-й минуте Бруну Фернандеш ассистировал, а форвард завершил атаку ударом из штрафной.

Во втором тайме подопечные Фабио Каннаваро пытался отвечать ударами, однако Диогу Кошта несколько раз уверенно сыграл на линии ворот. Португалия продолжила создавать моменты: Роналду и Жоау Феликс имели шансы увеличить разрыв, но голкипер и защитники частично спасали команду.

На 60-й минуте произошёл четвёртый гол: после давления португальцев узбекский вратарь отметился автоголом.

В концовке встречи, на 87-й минуте, Рафаэл Леау установил окончательный счёт, отправив мяч в девятку после отскока у линии штрафной.

Сборная Португалии занимает 1-е место в группе K на мундиале. Набрав 4 очка в двух матчах, команда практически гарантировала себе выход в плей-офф.

28 июня 2026 (02:30 по Киеву) португальцы завершат групповой этап встречей против сборной Колумбии.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду после гола в матче против Узбекистана вошел в историю мирового футбола. 41-летний форвард стал первым игроком, которому удалось забить на шести разных мундиалях.

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