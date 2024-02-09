'Политехника' победила 'Кривбасс' на старте бабу Суперлиги Favbet в Ривне

В первой игре баблу Суперлиги Favbet в Ривне встретились команды из нижней части турнирной таблицы – "Кривбасс" и "Политехника-Галичина". Соперников перед матчем разделяло сразу 6 побед, однако противостояние ожидалось конкурентным. Оно получилось именно таким (наибольший отрыв одной из команд – "Политехники-Галичины" – составлял всего 6 пунктов), а победителем в итоге стал клуб из Львова – 76:74.

В дебюте поединка обе команды отлично атаковали из-за периметра: 58 процентов успешных трехочковых бросков в "Кривбассе" против 45 у соперника в первой десятиминутке. Однако именно львовский клуб сумел оставить стартовую четверть – 24:20. При этом соперники имели приблизительное равенство по количеству подборов и потерь.

В течение всей второй четверти "Политехника" не теряла лидерство, однако не могла оторваться далеко вперед прежде всего потому, что в Кривбассе продолжала работать ставка на дальние броски: 9 попаданий из 20 попыток за первую половину игры.

На старте четверти N3 "Кривбасс" вышел вперед после продолжительного перерыва. Впоследствии соперники несколько раз сменяли друг друга в статусе лидера вплоть до заключительного пятиминутного отрезка. В последние две минуты команды вошли за "+6" для "Политехники", однако через минуту подопечные Александра Вороны сократили свое отставание до минимума (74:75). На последней минуте игроки "Кривбасса" трижды бросали из-за периметра "на победу", однако трижды промахнулись и в итоге успех праздновал львовский клуб. Для "Политехники" сегодняшняя победа стала 9-й в чемпионате.

В составе победителей сразу 29 очков набрал Максим Сафонов. У "Кривбасса" самым результативным игроком стал Лейтерренс Рид – 21 очко. На три пункта меньше – в активе Никиты Бибикова.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

"Кривбасс" – "Политехника-Галичина" – 74:76 (20:24, 20:18, 18:15, 16:19)

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