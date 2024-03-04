СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Второй сын легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко Криштиан стал гражданином Украины. Теперь 17-летний футболист, который выступает на позиции центрального нападающего, должен получить дебютный вызов в сборную страны U-19 под руководством Дмитрия Михайленко.

Об этом информирует популярный спортивный портал Sport.ua. По его данным, получение украинского паспорта заняло у Шевченко-младшего около двух месяцев. Сейчас игрок и тренеры сборной Украины ждут регистрации его спортивного гражданства в Международной федерации футбола (ФИФА).

Юношеская сборная Украины 20-26 марта сыграет в элит-раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Соперниками нашей команды будут представители, Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Путевку на первенство в Северной Ирландии получит победитель квартета.

Михайличенко видит Шевченко на позиции вингера. Кристиан феерически дебютировал за молодежную команду "Уотфорда". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко считает, что те из футболистов, которые выехали за границу и не вернулись, должны нести индивидуальную ответственность.

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