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СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Второй сын легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко Криштиан стал гражданином Украины. Теперь 17-летний футболист, который выступает на позиции центрального нападающего, должен получить дебютный вызов в сборную страны U-19 под руководством Дмитрия Михайленко.

Об этом информирует популярный спортивный портал Sport.ua. По его данным, получение украинского паспорта заняло у Шевченко-младшего около двух месяцев. Сейчас игрок и тренеры сборной Украины ждут регистрации его спортивного гражданства в Международной федерации футбола (ФИФА).

СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко
СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Юношеская сборная Украины 20-26 марта сыграет в элит-раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Соперниками нашей команды будут представители, Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Путевку на первенство в Северной Ирландии получит победитель квартета.

СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко
СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Михайличенко видит Шевченко на позиции вингера. Кристиан феерически дебютировал за молодежную команду "Уотфорда". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

СМИ выяснили, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко считает, что те из футболистов, которые выехали за границу и не вернулись, должны нести индивидуальную ответственность.

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