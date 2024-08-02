Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд

Французский дзюдоист Тедди Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Это стало известно после того, как хозяин Игр-2024 в Париже одолел в финале весовой категории свыше 100 килограмм корейца Ким Мин Чона и взял "золото" соревнований.

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Об этом информирует AIScore на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Ринер выигрывал наивысшую награду Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях, а также в Токио-2020 он стал чемпионом Игр в смешанном командном турнире.

Также в его активе бронзовые медали Пекина-2008 и японской Олимпиады. Таким образом, в его активе шесть наград главных соревнований на планете, что делает Ринера самым титулованным дзюдоистом в истории ОИ.

Ринер 12 раз выигрывал чемпионат мира и пять раз – чемпионат Европы. Во время церемонии открытия Олимпийских игр французский дзюдоист был один из двух спортсменов, которые зажгли огонь соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, три украинские дзюдоистки получили дисквалификации на Олимпийских играх 2024 года, которые проходят в Париже.

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