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Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
7,8 т.
Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд

Французский дзюдоист Тедди Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Это стало известно после того, как хозяин Игр-2024 в Париже одолел в финале весовой категории свыше 100 килограмм корейца Ким Мин Чона и взял "золото" соревнований.

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Об этом информирует AIScore на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Ринер выигрывал наивысшую награду Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях, а также в Токио-2020 он стал чемпионом Игр в смешанном командном турнире.

Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд
Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд

Также в его активе бронзовые медали Пекина-2008 и японской Олимпиады. Таким образом, в его активе шесть наград главных соревнований на планете, что делает Ринера самым титулованным дзюдоистом в истории ОИ.

Ринер 12 раз выигрывал чемпионат мира и пять раз – чемпионат Европы. Во время церемонии открытия Олимпийских игр французский дзюдоист был один из двух спортсменов, которые зажгли огонь соревнований.

Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд
Первый в истории: на Олимпиаде-2024 установлен уникальный рекорд

Как сообщал OBOZ.UA, три украинские дзюдоистки получили дисквалификации на Олимпийских играх 2024 года, которые проходят в Париже.

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