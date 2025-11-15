Парагвайскому голкиперу прилетела карма за понты перед пенальти от сборной Бразилии. Видео собрало 1.7 млн просмотров за сутки

Эпизод в матче молодежного ЧМ U-17 в Катаре стал вирусным в соцсетях. В серии пенальти голкипер Парагвая Матиас Фернандес попытался психологически задавить футболиста сборной Бразилии, но получил эффектный ответ прямо в створ ворот.

Видео дня

Основное время встречи 1/16 финала Бразилия – Парагвай завершилось со счетом 0:0 и судьба путевки в дальнейший этап решалась в серии 11-метровых ударов.

Когда к мячу подошел игрок Бразилии U17 Тиагиньо вратарь Парагвая U17 начал кривляться: показывал жестами, что видит все и заранее знает направление выстрела.

Хладнокровный Тиагиньо, не поддавшись на цирк, подошел к мячу без единой эмоции и пробил в максимально унизительном стиле: мягкой паненкой точно по центру.

Менее чем за сутки клип собрал порядка 1.7 млн просмотров. Бразилия победила и в 1/8 финала сыграет с 18 ноября с Францией.

