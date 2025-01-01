'Он мне не...' Гвоздик наплевательски отозвался о Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) признался, что ему наплевать на будущее экс-владельца поясов в трех дивизионах Василия Ломаченко (18-3, 12 КО). Комментируя слухи о завершении карьеры соотечественником, харьковчанин отметил, что ему это неинтересно.

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Об этом Гвоздик заявил в интервью порталу sport-express.ua. "Не знаю. Я вообще о нем не думаю. Он мне не интересен", – жестко высказался боксер.

Также он назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим бойцом в истории Украины. По мнению Гвоздика, уроженец Симферополя уже перекрыл достижения братьев Кличко.

"Саша уже давно их превзошел. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса в Украине", – подчеркнул Гвоздик.

Отметим, что в конце минувшего года появилась новость о том, что Василий Ломаченко завершает карьеру. Однако позже выяснилось, что в сети распространили фейк.

В мае Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко решил продать свой дом в США. Кроме того, у боксера обнаружились "военные обязанности в армии".

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