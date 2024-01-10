'Он боролся': названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Шершуна

Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет после продолжительной болезни 8 января. У экс-игрока "Днепра", киевского "Арсенала", московского ЦСКА и луцкой "Волыни" была обнаружена опухоль мозга, которая стала причиной смерти обладателя Кубка УЕФА.

Видео дня

Об этом в комментарии порталу Sport24 рассказал бывший партер Шершуна по московскому ЦСКА Ролан Гусев. По информации экс-футболиста сборной России, украинец проходил лечение в Бельгии и долго боролся с недугом, а его смерть вызвала настоящий шок.

"У меня нет слов. Богдан – мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели в глаза друг другу. Я оплакиваю его так же, как и все родные. У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел – и все", – сказал Гусев.

Шершун является воспитанником футбольной академии "Днепра", где и начал профессиональную карьеру. После пяти сезонов в составе "сине-бело-голубых" Богдана пригласили в московский ЦСКА, где он сразу стал основным игроком. В сезоне 2004/05 вместе с российской командой выиграл Кубок УЕФА, после чего вернулся в родной клуб.

Украинец закончил карьеру летом 2014 года, отыграв год в луцкой "Волыни". В его активе четыре матча за сборную Украины. По окончании карьеры работал телеэкспертом.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца" Алексей Гай нелепо оправдал свой отказ надевать футболку в поддержку воинов ВСУ перед одним из матчей УПЛ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!