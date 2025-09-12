Новый победитель: УЕФА внезапно пересмотрел результат финала чемпионата Европы

Европейский футбольный союз (УЕФА) внес историческое изменение в перечень победителей континентальных первенств. После многолетних обсуждений и консультаций в Ньоне решили назвать триумфатором турнира 1976 года не только Чехию, но и сборную Словакии.

Такой вывод можно сделать из обновленных данных на официальном сайте УЕФА. Ранее в числе победителей Евро-1976 значилась лишь Чехия, которая была правопреемницей Чехословакии, обыгравшей команду Германии в финале турнира в серии пенальти.

Тогда в Белграде немцы сумели отыграться со счета 0:2, однако уступили по 11-метровым. Главным событием серии, безусловно, стал гол полузащитника чехословаков Антонина Паненки, который подсек мяч с "точки" над вратарем и дал этому удару свое имя.

После распада страны на Чехию и Словакию именно первую признали чемпионом Европы, однако 12 сентября это решение было пересмотрено. Важно отметить, что в составе победителей словаков было больше, чем чехов (семь против шести).

Отметим, что в 1996 году сборная Чехии вышла в финал первенства континента, уступив все той же Германии по правилу золотого гола в овертайме.

