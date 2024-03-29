'Нормальных гонят на фронт': экс-игроку сборной России привиделись 'нацики' в Украине

Бывший футболист сборной России Сергей Юран цинично пожелал мира Украине, против которой РФ ведет преступную войну, убивая мирных жителей. Уроженец Луганска, который на протяжении четырех лет выступал за киевское "Динамо", увидел в нашей стране "нациков".

Об этом Юран заявил в интервью порталу Sport24. Бывший форвард лиссабонской "Бенфики", московского "Спартака" и австрийского "Штурма" добавил, что ему "тяжело видеть, как нормальных ребят гонят на фронт", забыв при этом упомянуть о защите украинцами свей земли.

"Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось", – сказал Юран.

Ранее он рассказал, как его побили легендарные футболисты киевского "Динамо". "В тот момент мне хорошо помогли Андрей Баль, царство небесное, Демьяненко и Бессонов. Как-то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему", – вспоминал россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские футбольные болельщики выразили недовольство победой сборной Украины над Исландией в финале полей-офф отбора Евро-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!