Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва продолжит карьеру в мадридском "Реале". 31-летний уроженец Лиссабона присоединился к испанскому гранду после завершения контракта с "Манчестер Сити".

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Мадридский клуб 17 июня официально объявил о подписании хавбека на правах свободного агента. Контракт с португальцем рассчитан до 30 июня 2028 года.

По данным клуба, за игрока не выплачивалась трансферная компенсация, однако общие расходы на сделку составят около 80 миллионов евро. В эту сумму входят подписной бонус футболисту, выплаты агенту и заработная плата игрока.

За переход Силвы боролись также "Барселона" и "Атлетико", однако выбор футболиста пал на "Реал". Сообщается, что на подписании полузащитника настаивал новый главный тренер команды Жозе Моуринью. Бернарду стал одним из первых крупных приобретений специалиста после его назначения в июне 2026 года.

Португалец выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года. За девять сезонов он провел 460 матчей, забил 76 мячей и отдал 77 результативных передач. Вместе с английским клубом хавбек завоевал 20 трофеев, включая шесть чемпионских титулов АПЛ и победу в Лиге чемпионов.

В настоящее время Силва находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. К новой команде футболист присоединится после завершения турнира.

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