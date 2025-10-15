Вратарь сборной России Матвей Сафонов готов уже ближайшей зимой покинуть французский "Пари Сен-Жермен", в котором он так и не смог стать основным. Кроме того, ситуация с представителем страны-агрессорки усугубилась после того, как команда купила украинского защитника Илью Забарного.

Как пишет портал Sport.fr, наш соотечественник не рассматривает россиянина как полноценного партнера по команде из-за молчаливой поддержки Сафоновым захватнической войны РФ против Украины. Кроме того, несмотря на уход звездного Джанлуиджи Доннаруммы футболисты из страны-агрессорки остается дублером Лукаса Шевалье.

В нынешнем сезоне Сафонов не сыграл ни одной минуте за ПСЖ во всех турнирах. "Я хочу доказать, что заслуживаю играть, но меня не устраивает нехватка игрового времени. Мое будущее определится с открытием трансферного окна", – сказал вратарь российским пропагандистам.

Отметим, что уход Сафонова был одним из главных требований Забарного к ПСЖ во время переговоров по трансферу нашего футболиста из английского "Борнмута" за 66 миллионов евро. В парижском клубе приняли свои меры в отношении украинца и россиянина.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики затроллили Матвея Сафонова в комментариях к видео с Ильей Забарным, которое набрало за сутки 8,5 миллионов просмотров.

