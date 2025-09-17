Непобедимый украинский боксер-чемпион отказался проводить бой и снялся с поединка. Названа причина
Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (12-0, 4 КО), который до сих пор идет без поражений на профессиональном ринге, вынужден был отказаться от ближайшего поединка против Троя Джонса (12-1, 6 КО). Организаторы сообщили, что спортсмен получил травму и не сможет выйти на ринг в запланированную дату.
Промоутерская компания Queensberry Promotions уточнила, что вместо Лапина бой примет британец Лиам Кэмерон. Таким образом, афиша вечера бокса претерпела изменения, однако организаторы пообещали, что украинец вернется на шоу в будущем.
Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля Лапин добыл непростую победу в Лондоне на арене "Уэмбли". В поединке за три региональных титула IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International 28-летний киевлянин раздельным решением судей с трудом одолел местного бойца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) – 95-95, 96-94 и 96-94.
В марте Даниэль признавался, что аннексия Крыма и последующее полномасштабное вторжение России в Украину привело к потере спортивной мотивации. Сын тренера Александра Усика Сергея Лапина подчеркнул, что агрессия РФ сказалась на карьерах многих спортсменов нашей страны.
