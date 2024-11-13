Жертва Ломаченко вернулся в ринг и победил нокаутом в 1-м раунде чемпионского боя. Видео

Бывший чемпион мира Гильермо Ригондо (23-3, 16 КО) эффектно вернулся в ринг в 44 года. В главном поединке на шоу в Майами (США) кубинец нокаутировал 33-летнего боксера из Доминиканы Денниса Агуэро Ариаса (20-3, 17 КО).

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Поединок за вакантный пояс WBC International во втором наилегчайшем весе завершился в первом же раунде. После минуты пристрелки Ригондо удалось провести идеальный боковой по печени оппонента. Тот упал на канвас и не смог продолжить бой.

Напомним, что Ригондо в декабре 2017 года проиграл Василию Ломаченко в уникальном чемпионском бою, отказавшись продолжать бой в шестом раунде

Позже Гильермо назвал ошибкой проведение боя против украинца. Двукратному олимпийскому чемпиону пришлось подняться сразу на две весовые категории ради боя с нашим соотечественником.

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