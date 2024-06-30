Непобедимый боксер побывал в нокдауне, а затем нокаутировал чемпиона мира, отобрав титул. Видео

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (44-4, 28 КО) проиграл непобедимому американцу Джесси Родригесу (20-0, 13 КО). Главное событие вечера бокса от Matchroom в Финиксе (США) завершилось досрочно.

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Претендент с первых минут захватил инициативу удачно работая апперкотами и максимально запутывая оппонента углами атак. Родригес делал акцент на удары по корпусу. В 4-м раунде американец поймал соперника апперкотом, а затем добавил левым прямым, отправив в нокдаун.

Чемпион был заметно потрясен, однако смог прийти в себя и выдать великолепный 6-й раунд, уже в свою очередь уложив на канвас претендента. Родригес пропустил кросс, после чего рефери отсчитал ему нокдаун.

Развязка наступила в 7-й трехминутке, когда Джесси нокаутировал соперника ударом по корпусу.

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