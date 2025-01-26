Непобедимый боксер нокаутом года 'выбросил' соперника с ринга. Видео

24 января на вечере бокса в The Cosmopolitan of Las Vegas произошел зрелищный поединок: 24-летний Харли Медерос (8-0, 7 КО) одержал яркую победу над мексиканцем Артуро де Исла (5-3-1, 4 КО), отправив его в нокаут. Удар оказался настолько мощным, что соперник американца едва не вылетел за пределы ринга.

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Бой в легком весе развивался напряженно, но за полторы минуты до конца третьего раунда Медерос нанес сокрушительный правый боковой, за которым последовал левый, выбивший дух с де Ислы. От силы удара мексиканец рухнул под канаты, чуть не оказавшись за пределами площадки.

Болельщики не смогли остаться равнодушными мимо такого события, окрестив его "нокаутом года". Медерос, комментируя свой успех, поблагодарил всех за поддержку.

Для 24-летнего Харли Медероса это очередной триумф в безупречной профессиональной карьере, начатой в 2021 году. Он известен своей мощью и завершил все свои бои досрочно. Среди его соперников уже были Николай Бузолин, Хулио Мадера и другие бойцы, побежденные техническим нокаутом.

25-летний Артуро де Исла, обладающий высоким процентом досрочных побед, не сумел справиться с силой и точностью Медероса. Это поражение стало третьим в его карьере.

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