Неймар дал прогноз на реванш Усик – Фьюри. В первом бою он не угадал с победителем. Видео

Бразильский футболист Неймар посетил пресс-конференцию, посвящённую реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Во время мероприятия спортсмен дал небольшое интервью, в котором ответил на вопрос, кого считает фаворитом в предстоящем поединке.

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"Хорошие бойцы, два лучших бойца мира, поэтому 50 на 50", – отметил бразилец, не захотев отдавать предпочтение кому-то из участников. Он оценил шансы обоих боксеров как равные.

Примечательно, что перед первым боем Неймар поддерживал Тайсона Фьюри, однако британец тогда не смог одержать победу. Не исключено, что предыдущий результат повлиял на мнение футболиста, который на этот раз решил не делать прогнозов.

Реванш между Усиком и Фьюри уже стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса.

Главное спортивное событие осени состоится в ночь на 22 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный и чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) договорились о трилогии в случае победы британца во втором бою.

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