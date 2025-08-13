Не Судаков: 'Шахтер' продает футболиста в Англию за 45 млн евро – СМИ

Левый вингер донецкого "Шахтер" Кевин близок к тому, чтобы покинуть украинскую команду и перебраться в чемпионат Англии. 22-летний бразильский футболист попал в сферу интересов лондонского "Фулхэма", который изо всех сил старается подписать талантливого игрока до старта нового сезона Премьер-лиги.

Видео дня

Об этом информирует ВВС. По его данным, "коттеджеры" направили в офис "горняков" предложение в размере 37 миллионов фунтов (43 млн евро), однако оно было отклонено. "Шахтер" требует за своего футболиста 50 млн в европейской валюте, однако считается, что сделка будет закрыта на отметке 45 млн евро.

Тренер "Фулхэма" Марко Силва види в Кевине идеального исполнителя для своей тактической схемы. Португальский специалист настаивает на подписании бразильца "Шахтера".

В нынешнем сезоне Кевин уже успел забить четыре мяча и отдать две результативные передачи в матчах Лиги Европы. Всего же в составе донецкой команды бразильский футболист 55 отыграл поединков, записав на свой счет 16 мячей и 10 ассистов.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" близок к громкому усилению состава, договорившись с бразильским "Сан-Паулу" о трансфере 19-летнего вингера Лукаса Феррейры за 10 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!