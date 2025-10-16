Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказал мнение о том, что сегодняшняя сборная России по футболу ни в чем не уступает украинской национальной команде. Бывший глава правительства РФ добавил, что представители страны-агрессора непременно прошли бы квалификацию на ЧМ-2026.

Видео дня

Такими откровениями Степашин поделился в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" после побед сборной России над Ираном и Боливией в товарищеских матчах. При этом приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пожаловался на якобы несправедливые санкции в отношении футболистов из РФ.

"У нас Хорошая молодая команда. Честно говоря, если бы мы сейчас играли отборочные матчи на первенство мира, тем более там будет участвовать 48 команд, мы бы безусловно прошли, для меня это очевидно. Если бы не эти политические антиспортивные решения, я абсолютно убежден, что мы бы сыграли не хуже, по крайней мере, сборной Украины, это точно", – сказал Степашин.

Отметим, что после четырех игровых дней в группе D отбора на ЧМ-2026 украинцы опережают на три очка Исландию и столько уступают французам. 13 ноября подопечные Реброва сыграют в Париже, а через два дня в заключительной встрече квалификации примут викингов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России потребовали от организаторов ЧМ-2026 по футболу выдать национальной сборной страны специальное разрешение сыграть на турнире.

