'Не хочу присоединяться к толпе': Леоненко неожиданно отказался критиковать 'Динамо'

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко признался, что не хочет сейчас публично критиковать команду за плохие результаты в еврокубках. Экс-нападающий сборной Украины отметил, что ему больше нравится разбирать победные матчи "бело-синих" и других представителей нашей страны, а сейчас просто не о чем говорить.

Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам четырехкратного чемпиона Украины нынешние результаты наших клубов в континентальных турниров демонстрируют истинный уровень национального первенства и самих футболистов, многие из которых просто не соответствуют высоким задачам.

"Я никуда не исчез, а просто не хочу присоединяться к толпе, которая критикует "Динамо". Я с ними полностью согласен, но надо смотреть дальше. Люди в "Динамо" сыграли по 100 матчей вместе, а игры как не было, так и нет. А если еще дальше посмотреть: "Динамо" – чемпион Украины и так выступает в еврокубках. Теперь понимаете, какие у нас тут игроки?! Я люблю разбирать матчи, когда наши побеждают. А если проигрывают, то что говорить", – сказал Леоненко.

Напомним, киевское "Динамо" проиграло израильскому "Маккаби" в первом матче финального этапа квалификации Лиги Европы. 28 августа команды проведут вторую встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" объявило о приходе нового специалиста в тренерский штаб Александра Шовковского.

