'Динамо' объявило о приходе нового тренера перед матчем с 'Маккаби'

Киевское "Динамо" накануне ответного матча решающего раунда отборочного этапа Лиги Европы с израильским "Маккаби" объявило о расширении тренерского штаба команды. К наставнику "бело-синих" Александру Шовковскому и его помощникам присоединился польский специалист Мацей Кендзерек.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт столичного клуба. 45-летний Кендзерек будет работать в "Динамо" аналитиком и тренером по стандартным положениям. В стане "бело-синих" надеются, что это поможет расширить возможности команды.

Новичок тренерского штаба "Динамо" карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, а с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в "Ракуве", который за это время выиграл вторую и первую польские лиги.

Далее в течение сезона был помощником главного тренера в команде "Арка" (Гдыня) и входил в тренерский штаб "Леха" (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в "Динамо" возглавлял "Радомяк", работая в должности главного тренера.

Кроме того, Кендзерек помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство киевского "Динамо" всерьез рассматривает вопрос отставки главного тренера Александра Шовковского после вылета из Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!