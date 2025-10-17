'Насколько люди тупые': украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре

Украинский боец смешанных единоборств Даниель Донченко, который в сентябре феерически выиграл турнир Noche UFC Fight Night 259, заслужив контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), категорично высказался о Коноре МакГрегоре. 24-летний киевлянин отметил, что не удивился бы, если бы ирландец выиграл президентские выборы в своей стране.

Об этом Донченко заявил в интервью YouTube-каналу "Безкровний подкаст". Наш соотечественник также добавил, что МакГрегор действительно добился много в смешанных единоборствах и сейчас на него работает его раскрученность в информационном пространстве.

"Конор? Президентом Ирландии он точно не будет. Но представьте, насколько люди тупые, что они реально его бы выбрал? Я не хочу сказать ничего плохого, без негатива, но реально люди ведутся на медийку. Он для них кумир, он офигенный боец, сделал свой бизнес, давайте мы его президентом сделаем", – сказал Донченко.

Отметим, что ранее букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли Конор МакГрегор стать следующим президентом Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белдого дома с участием Конора МакГрегора.

