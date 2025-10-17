УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Насколько люди тупые": украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
'Насколько люди тупые': украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре

Украинский боец смешанных единоборств Даниель Донченко, который в сентябре феерически выиграл турнир Noche UFC Fight Night 259, заслужив контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), категорично высказался о Коноре МакГрегоре. 24-летний киевлянин отметил, что не удивился бы, если бы ирландец выиграл президентские выборы в своей стране.

Видео дня

Об этом Донченко заявил в интервью YouTube-каналу "Безкровний подкаст". Наш соотечественник также добавил, что МакГрегор действительно добился много в смешанных единоборствах и сейчас на него работает его раскрученность в информационном пространстве.

"Насколько люди тупые": украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре
"Насколько люди тупые": украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре

"Конор? Президентом Ирландии он точно не будет. Но представьте, насколько люди тупые, что они реально его бы выбрал? Я не хочу сказать ничего плохого, без негатива, но реально люди ведутся на медийку. Он для них кумир, он офигенный боец, сделал свой бизнес, давайте мы его президентом сделаем", – сказал Донченко.

Отметим, что ранее букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли Конор МакГрегор стать следующим президентом Ирландии.

"Насколько люди тупые": украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре
"Насколько люди тупые": украинец из UFC резко высказался о МакГрегоре

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белдого дома с участием Конора МакГрегора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!