'Это будет невероятное событие': Трамп анонсировал проведение турнира UFC в Белом доме. Видео

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC в Белом доме. Мероприятие состоится в июле 2026 года и будет приурочено к 250-летию независимости США.

Видео дня

Об этом американский лидер сказал в комментарии американским СМИ. По его словам, на территории Белого дома могут присутствовать до 6 тысяч человек, но вживую мероприятие в целом смогут увидеть до 90 тысяч человек.

Трамп анонсировал турнир UFC в Белом доме

"Вопрос заключается в том, чтобы провести бой UFC как... Я знаю, что вы не примете билеты, потому что вы из "фейковых новостей". Вам не разрешено принимать. Но у нас будет бой UFC прямо в Белом доме, и перед ним, видимо, будет 6 тысяч человек. А потом на стадионе у нас будет 80 или 90 тысяч человек. Это невероятное событие", – сказал Трамп.

Как будет выглядеть турнир UFC на территории Белого дома

На странице Белого дома в X показали визуализацию, как это может выглядеть.

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире Fox News официально подтвердил, что в июле 2026 года, на День независимости США, турнир смешанных единоборств состоится на территории Белого дома. Событие, которое еще недавно считали невероятным, становится реальностью.

По его словам, организация достигла окончательной договоренности о проведении турнира на территории Белого дома. "Шоу на территории Белого дома в силе. Я расскажу обо всем более подробно в течение ближайших двух недель", – заявил Дейна.

Предварительно ожидается, что турнир состоится на Южной лужайке Белого дома, а церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

По словам Уайта, на Южной лужайке соберутся минимум 5 тысяч зрителей. В то же время парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 85 тысяч человек для просмотра мероприятия.

"Зрителей будет менее пяти тысяч. Но все зависит от того, сколько людей сможет выдержать газон возле Белого дома. Понимаете, только октагон весит 15 тысяч фунтов. Поэтому мы пока точно не знаем, все еще работаем над этим. По всему городу будут установлены экраны, чтобы все могли смотреть турнир. Мы буквально захватим Вашингтон на неделю. Проведем взвешивание, построим сцену, где будут выступать музыканты. Всю неделю будут проходить различные мероприятия", – рассказал Дейна, показав, как это будет выглядеть.

Отметим, что Уайт и Трамп уже длительное время дружат. Президент США посещал многочисленные бои UFC, а Уайт выступил на Республиканском национальном съезде, когда Трамп впервые баллотировался на пост президента. Также Уайт заявлял, что Трамп поддерживал его с самого начала существования UFC.

Сейчас полный список участников, боев, цен и других деталей еще формируют. Тем временем ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил о своей готовности встретиться с американцем Майклом Чендлером в рамках события UFC White House в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительное экономическое давление на Россию поможет ускорить завершение войны против Украины. По его словам, именно для этого Соединенные Штаты увеличивают добычу нефти и работают над снижением ее стоимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!